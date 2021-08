Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Soirée théâtre ” L’affaire Donovan Mac-Phee” Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Hauts de Bienne Jura 8 10 EUR Brooke Hopkins, la soixantaine, héritière du célèbre empire Ketchy que lui a laissé son défunt mari, a choisi l’Independance Day pour annoncer à ses trois enfants et leurs conjoints qu’elle s’est remariée en secret avec Donovan Mac-Phee, de 40 ans son cadet.

Chacun prend la nouvelle à sa manière.

Même la gouvernante, d’ordinaire silencieuse, va mystérieusement devenir bavarde.

Une enquête policière dans l’Amérique des années 80 au sein d’une richissime famille qui a tant de choses à cacher… Représentation théâtrale comique par les Entractés. Une comédie de Franck Didier

