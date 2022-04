Soirée théâtre “La vérité” – Samedi 9 avril Espace Bernard Soléra Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tout le bénéfice de la soirée ira à deux organismes que le Lions Club soutient régulièrement pour la qualité de leurs actions. L’association **Enfants Cancers et Santé** pour soutenir le financement des projets de recherche des cancers des enfants ([[https://www.enfants-cancers-sante.fr/](https://www.enfants-cancers-sante.fr/)](https://www.enfants-cancers-sante.fr/)) et la **Fondation du Lions clubs International** pour ses programmes de soutien et d’aide aux populations ([[https://www.lionsclubs.org/fr/discover-our-foundation/mission](https://www.lionsclubs.org/fr/discover-our-foundation/mission)](https://www.lionsclubs.org/fr/discover-our-foundation/mission)) Tarif 12€ – Gratuit pour les moins de 15 ans. Il est recommandé d’acheter les billets à l’avance, en effet la salle est limitée à 300 places, mais cela permet aussi de mieux s’organiser. Helloasso est une plateforme participative qui se finance par les dons des utilisateurs (idem WIKIPEDIA par ex.), c’est vous qui choisissez de donner ou non la somme de votre choix. Vous pourrez télécharger le billet sur votre téléphone ou l’imprimer pour le présenter à l’entrée.

Organisée par le Lions Club – Comédie “La vérité” de Florian Zeller, mise en scène par Gilles de Boerio. Espace Bernard Soléra Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

