Soirée théâtre La trahison d’Einstein nd’Éric-Emmanuel SCHMITT, par Les Entracteurs de Solgne nJeudi 19 mai – 20h30 — nDialogue entre un vagabond, qui a perdu son fils à la Première Guerre mondiale, et Albert EINSTEIN, pacifiste militant, qui appréhende les conséquences terrifiantes de ses travaux théoriques et craint qu’Hitler et les nazis ne fabriquent la première bombe atomique. Dans cette pièce intelligente et grave, drôle parfois, Éric-Emmanuel SCHMITT imagine le conflit moral d’un homme de génie, inventeur malgré lui de la machine à détruire le monde. — nSalle Louis Pergaud n1, place de la Liberté – Laxou Village nEntrées : 9 € (tarif normal) et 5 € (tarif réduit) nGratuit pour les – de 12 ans Billetterie sur place / paiement en espèces ou par chèque uniquement. — nRenseignements et réservations : nPôle Culture : 03 83 28 71 16 – culture@laxou.fr

+33 3 83 28 71 16 https://www.laxou.fr/fr/theatre-jeudis-de-pergaud-1/actualites.html

Les Entracteurs de Solgne

