Soirée théatre: “La Modernité à la dérive” Allemond Allemond Catégories d’évènement: Allemond

Isère

Soirée théatre: “La Modernité à la dérive” Allemond, 12 mars 2022, Allemond. Soirée théatre: “La Modernité à la dérive” Salle polyvalente Plan Barbier Allemond

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle polyvalente Plan Barbier

Allemond Isère Allemond Après 2 ans d’absence la Troupe du balai vous propose son nouveau spectacle sur le thème de la modernité à la dérive. Tout un programme! +33 4 76 79 56 81 Salle polyvalente Plan Barbier Allemond

dernière mise à jour : 2022-03-04 par Oisans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Allemond, Isère Autres Lieu Allemond Adresse Salle polyvalente Plan Barbier Ville Allemond lieuville Salle polyvalente Plan Barbier Allemond Departement Isère

Allemond Allemond Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allemond/

Soirée théatre: “La Modernité à la dérive” Allemond 2022-03-12 was last modified: by Soirée théatre: “La Modernité à la dérive” Allemond Allemond 12 mars 2022 Allemond Isère

Allemond Isère