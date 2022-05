Soirée théâtre “Inconnu à cette adresse” Espace Jean-Pierre Calloc’h Plouhinec Catégories d’évènement: Morbihan

le samedi 14 mai à 18:00

La ville de Plouhinec propose une soirée théâtre gratuite le samedi 14 mai 2022 à l’Espace J-P Calloc’h : « Inconnu à cette adresse » De Katherine Kressman-Taylor interprétée par l’association Le vent du large de Locmiquélic. Le chef d’œuvre de Kressmann Taylor est ici réinterprétée en lecture théâtrale. Elle met en scène la correspondance fictive de 1932 à 1934 entre deux associés unis par des liens fraternels, un allemand retourné en Allemagne et un juif américain d’origine allemande marchand de tableaux en Californie. Ce roman épistolaire écrit en 1938 constitue une description sur le vif de la tragédie de l’Allemagne nazie et surtout d’une amitié qui semblait être au-dessus de tout…” Ouverture des portes à 18h Renseignements : 02 97 85 83 55 [mediationculturelle@plouhinec.com](mailto:mediationculturelle@plouhinec.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

Lieu Espace Jean-Pierre Calloc'h Adresse Rue Maurice Thomas 56680 Plouhinec Ville Plouhinec

