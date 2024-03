Soirée Théâtre Impro Les Halles 1889 Éguilles, samedi 30 mars 2024.

Soirée Théâtre Impro Les Halles 1889 Éguilles Bouches-du-Rhône

Soirée Théâtre

Soirée Théâtre d’impro

Deux équipes se feront face sur scène et improviseront des saynètes au gré de thèmes imposés. Vous public, vous devrez voter en votre âme et conscience et donner le point à l’équipe que vous préférez…

Prix libre au chapeau

Restauration sur place, Bar à bières et vins

19h30 > 23h00

Réservation 04 13 91 24 03 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 19:30:00

fin : 2024-03-30

Les Halles 1889 2690 Route des Milles

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur severine.gouin@dynamique-provencale.fr

