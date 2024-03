Soirée Théâtre et Performance au CWB|Paris Centre Wallonie-Bruxelles Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 19h30 à 21h30

.Tout public. payant

De 5 à 10 euros.

Soirée composée dans le cadre de la biennale NOVA_XX avec Eva Mancuso, Amel Benaïssa et Anne Corté.

Soirée Théâtre & Performance au CWB|Paris

Au programme :

■ 19h30 : Je veux rester trouble (comme la flaque à côté de la grue à côté du canal) – Lecture performée d’Eva Mancuso

Je veux rester trouble (comme la flaque à côté de la grue à côté du canal), performance qui mêle le texte et la vidéo, créée par Eva Mancuso – autrice et performeuse –, accompagnée de sa sœur Anna Mancuso – artiste visuelle – aborde des questions politiques par le biais de l’intime, du quotidien, de ce qu’on considère comme relevant du ménager, du trivial, de l’anodin. Ça parle de sexisme ordinaire, de grands-mères qui vendent de la glace, de fracture sociale, de vêtements qu’on achète et qu’on ne met pas, de bus qu’on prend la nuit, ça parle des mots des autres, ça parle de consentement, ça parle de désir, ça parle de ce qu’on devient et de ce qu’on refuse de devenir, ça parle de pain qu’on fait brûler et qu’on mange quand même, ça parle de bibliothèques, ça parle de violence de classe, de pain au citron et à l’huile, de grands-pères qui mangent les lapins qu’ils tuent eux-mêmes, de grands-pères qui ressemblent à Clint Eastwood, d’aisselles qui ressemblent à toutes les aisselles, ça parle de films qu’on a trop regardés, de films qu’on a aimés et puis qu’on a détestés, ça parle de ce qu’on veut oublier et de ce qu’on veut retenir.

Le texte est l’adaptation scénique du livre d’Eva Mancuso Je n’arrive pas à parler et à dire des choses en même temps, qui sort aux éditions L’arbre de Diane le 28 mars 2024

■ 20h00 : Jardin de Amel Benaïssa

La mort d’une plante verte peut-elle bouleverser notre rapport au monde ? Une invitation joyeuse à ouvrir nos regards sur la richesse du vivant qui nous entoure.

Tout commence par un crime. Juste avant son départ pour le Costa Rica, où elle doit stopper la construction d’un complexe hôtelier dévastateur pour la forêt tropicale, Marie-Paule a confié son pilea à Izrar, sa colocataire. Mais pour cette dernière, qui n’a jamais habité ailleurs qu’en centre-ville et ne connaît rien à la vie végétale, la jolie plante verte, réputée increvable, n’est rien d’autre qu’un objet de déco, parmi tous ceux qui s’accumulent déjà dans leur appartement. De jour en jour, entre les passages réguliers de Travik, un voisin un brin envahissant, et d’Hermano, son propriétaire qui a pris l’habitude de rentrer sans prévenir, la jeune femme oublie le pilea sur un coin de table, négligeant de l’arroser et le laissant mourir à petit feu. Jusqu’à ce soir d’Halloween, où Izrar et Travik décident de tenter l’impossible avant le retour de Marie-Paule pour redonner vie à sa plante, alors qu’une fête des morts se prépare dans l’immeuble…

■ 20h30 : Autoken d’Anne Corté

Autokèn est la reconstitution audio des impacts d’une erreur policière, un plan-séquence au chevet d’un blessé. Nous attendons les secours, traversons les désordres d’une situation d’urgence, micro et macro-organisation du monde entrent en interférence.

À la façon d’un arrêt sur image, Autokèn zoome méthodiquement sur une séquence fictive de violence urbaine et travaille le rapport que l’on entretient avec elle. La scène est revécue sur le plateau, Anne Corté incarne par intermittence tous les protagonistes de l’accident et détourne l’usage de l’autotune en live. Des voix et leurs points de vue s’entrechoquent dans ce haletant solo augmenté qui réveille un puissant tableau mental chez le spectateur.

Centre Wallonie-Bruxelles 46, rue Quincampoix 75004

Contact : https://cwb.fr/agenda/soiree-composee-avec-eva-mancuso-amel-benaissa-et-anne-corte-nova-xx +33153019696 info@cwb.fr https://my.weezevent.com/soiree-composee-nova_xx

DR