Soirée théâtre et jazz Mollégès Mollégès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mollégès

Soirée théâtre et jazz Mollégès, 19 février 2022, Mollégès. Soirée théâtre et jazz Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat Mollégès

2022-02-19 20:00:00 – 2022-02-19 Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat

Mollégès Bouches-du-Rhône Mollégès Mollégès Group’Art fête ses 25 ans, soirée théâtre et jazz, au Centre socio-culturel de Mollégès.



Programme :

– 20h : Ouverture des portes.

– 20h30 : Comédie «On a volé la tour Eiffel de Mollégès», par «les Kijoutout».

– 21h30 : Soirée jazz avec le Trio Michel Prats, répertoire de grands standards jazzy et de variété.



Petite restauration sucrée et boissons sur place.



Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette soirée festive.



Réservation conseillée. Mollégès Group’Art fête ses 25 ans. groupartperreal@gmail.com +33 6 15 63 01 46 Mollégès Group’Art fête ses 25 ans, soirée théâtre et jazz, au Centre socio-culturel de Mollégès.



Programme :

– 20h : Ouverture des portes.

– 20h30 : Comédie «On a volé la tour Eiffel de Mollégès», par «les Kijoutout».

– 21h30 : Soirée jazz avec le Trio Michel Prats, répertoire de grands standards jazzy et de variété.



Petite restauration sucrée et boissons sur place.



Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette soirée festive.



Réservation conseillée. Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat Mollégès

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Mollégès Autres Lieu Mollégès Adresse Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat Ville Mollégès lieuville Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat Mollégès Departement Bouches-du-Rhône

Mollégès Mollégès Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/molleges/

Soirée théâtre et jazz Mollégès 2022-02-19 was last modified: by Soirée théâtre et jazz Mollégès Mollégès 19 février 2022 Bouches-du-Rhône Mollégès

Mollégès Bouches-du-Rhône