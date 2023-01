Soirée Théâtre Espace d’animation à Allan Allan Allan Allan Catégories d’Évènement: Allan

Drôme

Drôme

kb:France8426

Soirée Théâtre Espace d’animation à Allan Allan, 25 février 2023, Allan Allan. Soirée Théâtre Espace d’animation à Allan chemin du vieux village foyer rural Allan Drôme foyer rural chemin du vieux village

2023-02-25 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-25

foyer rural chemin du vieux village

Allan

Drôme Allan Une pièce de théâtre en deux parties intitulées: Sur le quai et: vous avez dit fiscal? humour et convivialité sont au programme. Un verre de l’amitié sera offert en fin de spectacle. stevensarraute9@gmail.com foyer rural chemin du vieux village Allan

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Allan, Drôme, Drôme, kb:France8426 Autres Lieu Allan Adresse Allan Drôme foyer rural chemin du vieux village Ville Allan Allan lieuville foyer rural chemin du vieux village Allan Departement Drôme

Allan Allan Allan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allan-allan/

Soirée Théâtre Espace d’animation à Allan Allan 2023-02-25 was last modified: by Soirée Théâtre Espace d’animation à Allan Allan Allan 25 février 2023 Allan Allan kb:France8426 Allan, Drôme chemin du vieux village foyer rural Allan Drôme chemin du vieux village foyer rural Allan Drôme Drme Drôme

Allan Allan Drôme