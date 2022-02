SOIREE THEATRE : EN CAISSE Ancemont Ancemont Catégories d’évènement: Ancemont

Meuse

SOIREE THEATRE : EN CAISSE Ancemont, 12 mars 2022, Ancemont. SOIREE THEATRE : EN CAISSE Ancemont

2022-03-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-12

Ancemont Meuse Ancemont Spectacle de théâtre amateur : la troupe “Les Tavuleurs” basée à Bras-sur-Meuse présente sa pièce “En caisse”. “Chef de caisse de Jolymarket, Mario est le seul personnage masculin d’un huis clos qui se déroule dans les vestiaires d’un supermarché, où Florence vient tout juste de débarquer….”. Entrée libre au chapeau. commune.ancemont@wanadoo.fr les tavuleurs

