Ambly-sur-Meuse Meuse Ambly-sur-Meuse Spectacle de théâtre amateur. La troupe “Les Tavuleurs” basée à Bras-sur-Meuse présente sa pièce. “Chef de caisse de Jolymarket, Mario est au coeur d’un huis clos qui se déroule dans les vestiaires d’un supermarché, où Patrice vient tout juste de débarquer….”. Places à retirer sur place ou auprès de la boulangerie Sauce. mairie.ambly@wanadoo.fr http://www.tourismevaldemeusevoiesacree.fr/ Ambly-sur-Meuse

