Soirée théâtre – "Eh bé quoi ?" de Sébastien Laffargue

Soirée théâtre – “Eh bé quoi ?” de Sébastien Laffargue Montignac-de-Lauzun

2022-04-01 – 2022-04-01

Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne Montignac-de-Lauzun

EUR 10 10 Le Comité d’Animation de Montignac-de-Lauzun vous propose une soirée théâtre !

Et c’est Sébastien Laffargue qui vous présente son nouveau spectacle solo “Eh bé quoi ?”, un show humoristique tout public. 1h45 de rire en famille ou entre amis, très loin de l’humour caustique et acerbe. Sébastien Laffargue dresse ici, une caricature de de notre quotidien, toujours avec tendresse et une bonne dose de folle dérision.

+33 6 71 34 05 44

Montignac-de-Lauzun

