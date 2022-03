SOIRÉE THÉÂTRE – EDMOND Laxou Laxou Catégories d’évènement: Laxou

Laxou
9 EUR
Soirée théâtre "Edmond"

d’Alexis MICHALIK par l’atelier adulte de TOTA COMPANIA. La pièce raconte l’histoire d’Edmond ROSTAND aux prises avec l’inspiration pour écrire ce qui sera son chef d’oeuvre : “Cyrano de BERGERAC”. —

Décembre 1897, Paris.

Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi de caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac. —

Salle Louis Pergaud

1, place de la Liberté – Laxou Village

Entrées : 9 € (tarif normal) et 5 € (tarif réduit)

Gratuit pour les – de 12 ans

Billetterie sur place / paiement en espèces ou par chèque uniquement. —

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans.

Pass sanitaire obligatoire pour les 12 / 15 ans. —

Renseignements et réservations :

Pôle Culture : 03 83 28 71 16 – culture@laxou.fr +33 3 83 28 71 16 https://www.laxou.fr/fr/theatre-jeudis-de-pergaud-1/actualites.html Tota Compania

