Douvaine Haute-Savoie Douvaine EUR 10 Douvaine Animations vous propose une soirée théâtre avec la pièce « Et surtout pour le pire », une comédie de Viviane Tardivel interpétée par la Tropa de Brentona

Tous les fonds seront reversés à « Ensemble contre le Téléthon ». info@douvaine-animations.fr +33 4 50 94 10 55 http://www.douvaine-animations.fr/ Cinéma Avenue du Stade Douvaine

