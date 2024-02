Soirée Théâtre du Comité des Fêtes de Paucourt Paucourt, samedi 9 mars 2024.

Soirée Théâtre du Comité des Fêtes de Paucourt Paucourt Loiret

Soirée Théâtre du Comité des Fêtes de Paucourt le samedi 09 Mars 2024, 20h30

Soirée Théâtre organisée par le Comité des Fêtes de Paucourt avec la troupe Coup de Théâtre de Saint-Germain-des-Prés qui présentera la pièce comique de Pascal Guillemaud » Ce soir, on sort « .

Deux heures de rire non stop ! Mise en scène de Coup de Théâtre.

Salle de la Clairière. Samedi 09 Mars 2024. Début du spectacle à 20h30.

Réservation auprès du Comité des Fêtes 06.23.75.60.61. Prix des places 10€ Moins de 12 ans 7€.

Paiement sur place espèces, CB, chèques

Ouverture des portes à 20h.

Buvette et gâteaux à l’entracte et après le spectacle. 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 23:30:00

120 Rue de l’Église

Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement Soirée Théâtre du Comité des Fêtes de Paucourt Paucourt a été mis à jour le 2024-02-27 par ADRT45