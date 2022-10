Soirée théâtre d’improvisation : « Sans aucun pretexte » Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’évènement: Drme

Saint-Sorlin-en-Valloire

Soirée théâtre d’improvisation : « Sans aucun pretexte » Saint-Sorlin-en-Valloire, 29 octobre 2022, Saint-Sorlin-en-Valloire. Soirée théâtre d’improvisation : « Sans aucun pretexte »

Salle du foyer municipal Saint-Sorlin-en-Valloire Drme

2022-10-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-29 Saint-Sorlin-en-Valloire

Drme Saint-Sorlin-en-Valloire EUR 10 10 L’association des bénévoles de la bibliothèque et la LISA, troupe de théâtre d’improvisation stéphanoise, présentente « Sans aucun prétexte ». Buvette en cours de soirée. biblio-stsorlin26@orange.fr +33 4 75 31 63 26 Saint-Sorlin-en-Valloire

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Saint-Sorlin-en-Valloire Autres Lieu Saint-Sorlin-en-Valloire Adresse Salle du foyer municipal Saint-Sorlin-en-Valloire Drme Ville Saint-Sorlin-en-Valloire lieuville Saint-Sorlin-en-Valloire Departement Drme

Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sorlin-en-valloire/

Soirée théâtre d’improvisation : « Sans aucun pretexte » Saint-Sorlin-en-Valloire 2022-10-29 was last modified: by Soirée théâtre d’improvisation : « Sans aucun pretexte » Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire 29 octobre 2022 Drme Saint-Sorlin-en-Valloire Salle du foyer municipal Saint-Sorlin-en-Valloire Drme

Saint-Sorlin-en-Valloire Drme