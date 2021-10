Paris Centre Paris Anim' Interclub 17 île de France, Paris Soirée théâtre d’impro (à partir de 16 ans) Centre Paris Anim’ Interclub 17 Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée théâtre d’impro (à partir de 16 ans) Centre Paris Anim’ Interclub 17, 22 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 20h à 21h30

gratuit

Venez participer à notre rencontre improvisée. Pas de spectateur, tout le monde joue Événements -> Soirée / Bal Centre Paris Anim’ Interclub 17 47 rue de Saussure Paris 75017

2, 3 : Villiers (456m) 3 : Malesherbes (467m)

Contact :actisce cainterclub17@actisce.org 0142276881 cainterclub17@actisce.org Événements -> Soirée / Bal En famille

Date complète :

2021-10-22T20:00:00+02:00_2021-10-22T21:30:00+02:00

Lieu Centre Paris Anim' Interclub 17 Adresse 47 rue de Saussure Ville Paris