Soirée théatre d’impovisation : Les Improcibles Saint-Nabor Saint-Nabor Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saint-Nabor

Soirée théatre d’impovisation : Les Improcibles Saint-Nabor, 18 mars 2022, Saint-Nabor. Soirée théatre d’impovisation : Les Improcibles Saint-Nabor

2022-03-18 20:00:00 – 2022-03-18 22:00:00

Saint-Nabor Bas-Rhin Saint-Nabor EUR Troupe d’improvisation théâtrale amateure de Colmar, les Improcibles vous attendent pour une très belle soirée en perspective ! Restauration sur place : knacks – bretzels – pâtisseries – buvette. Troupe de théâtre amateur de Colmar, les Improcibles vous attendent pour une soirée pleine de rires ! +33 6 63 79 21 68 Troupe d’improvisation théâtrale amateure de Colmar, les Improcibles vous attendent pour une très belle soirée en perspective ! Restauration sur place : knacks – bretzels – pâtisseries – buvette. Saint-Nabor

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saint-Nabor Autres Lieu Saint-Nabor Adresse Ville Saint-Nabor lieuville Saint-Nabor Departement Bas-Rhin

Soirée théatre d’impovisation : Les Improcibles Saint-Nabor 2022-03-18 was last modified: by Soirée théatre d’impovisation : Les Improcibles Saint-Nabor Saint-Nabor 18 mars 2022 Bas-Rhin Saint-Nabor

Saint-Nabor Bas-Rhin