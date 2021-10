Soirée théâtre d’humour à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 7 décembre 2021, Les Monts d'Aunay.

Soirée théâtre d’humour à Aunay-sur-Odon 2021-12-07 – 2021-12-07 Route de Condé Aunay sur Odon

Les Monts d’Aunay Calvados Les Monts d’Aunay

l’Aipos vous propose le spectacle de théâtre-humour L.U.C.A., d’H. Guerrisi et G. Carnoli.

Entre théâtre documentaire, conférence caustique et espace de résistance, cette pièce ébranle le débat sur l’identité et les origines. Un spectacle à l’humour percutant.

Une épopée drôle et émouvante, une invitation au voyage à travers les histoires familiales et celles de nos flux migratoires, à la recherche de notre ancêtre commun, car la science est unanime : nous sommes tous des descendants de L.U.C.A. !

“D’où viens-tu ?” En partant de cette question à priori anodine, L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) remonte jusqu’aux origines de l’homme et explore avec (im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration.

Durée 75 min. Dès 14 ans.

+33 2 31 77 60 84

