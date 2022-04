Soirée Théâtre-Débat Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vorey

Soirée Théâtre-Débat Vorey, 13 mai 2022, Vorey. Soirée Théâtre-Débat Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey

2022-05-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-13 Rue Louis Jouvet L’Embarcadère

Vorey Haute-Loire Vorey Les délieuses de langues : les dépistages des cancers, parlons en ! +33 6 33 82 45 30 Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vorey Autres Lieu Vorey Adresse Rue Louis Jouvet L'Embarcadère Ville Vorey lieuville Rue Louis Jouvet L'Embarcadère Vorey Departement Haute-Loire

Vorey Vorey Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vorey/

Soirée Théâtre-Débat Vorey 2022-05-13 was last modified: by Soirée Théâtre-Débat Vorey Vorey 13 mai 2022 Haute-Loire Vorey

Vorey Haute-Loire