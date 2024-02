Soirée théâtre « Court toujours » route de Gueugnon Neuvy-Grandchamp, samedi 9 mars 2024.

Soirée théâtre « Court toujours » route de Gueugnon Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire

Soirée théâtre organisée par le Foyer Rural de Neuvy-Grandchamp qui reçoit la troupe des Rigoldons qui interprètera la pièce « Court toujours ».

Dans un salon de coiffure, prenez deux coiffeuses, une apprentie. Jusque là tout va bien. Ajoutez-y quelques clients, des habitués, des moins habitués, des stars de cinéma … tous plus originaux les uns que les autres. Faites vous un gros shampoing de clichés, une coupe de jeux de mots et vous aurez une formule complète pour un moment de détente et de fous rire made in Rigoldons ! 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

route de Gueugnon Salle Multi-activités

Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marylene-journet@hotmail.fr

L’événement Soirée théâtre « Court toujours » Neuvy-Grandchamp a été mis à jour le 2024-02-24 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne