Tournus Saône-et-Loire EUR La Devise est un texte de théâtre (édité par Les Solitaires Intempestif en 2016) écrit par François Bégaudeau à destination des lycéens, sur le thème de la devise nationale. Pièce à 2 personnages, un homme et une femme.

La pièce refuse les positions qui prétendraient imposer un sens « d’en haut. Une dispute libre, égale et fraternelle, qui est l’espace même de la politique » écrit Benoit Lambert qui en créa la première mise en scène à Dijon. Dans ce texte contemporain il est question de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, sur un mode ludique.

Le sujet a semblé pouvoir répondre à la création de La Maison des Citoyens à Tournus en 2020 » lieu privilégié de la vie démocratique locale « . Le Millénaire est arrivé, et avec lui l’investissement des Ateliers du Lilas dans une création (MC Duxin Drôle de Millénaire). La Covid a encore retardé la présentation de la pièce. Le travail a évolué pour aboutir à CocoriCouic, pièce à 4 personnages.

Deux guitaristes ponctuent texte et jeux.

Mise en scène et réécriture : Marie-Claude DUXIN-DELRIEU

Jeux : Sandrine Berettoni – Catherine Nicoleau – Stéphane Petit – Marinette Reiheiser

