SOIREE THEATRE CHACUN SON TOUR Pomérols, dimanche 10 mars 2024.

SOIREE THEATRE CHACUN SON TOUR Pomérols Hérault

Le destin de Chimène, il s’agit d’un conte d’aujourd’hui avec des histoires qui traversent le temps et qui nous posent des questions éternelles comment faire son chemin et comment être accepté sans se renier.

Le destin de Chimène, il s’agit d’un conte d’aujourd’hui avec des histoires qui traversent le temps et qui nous posent des questions éternelles comment faire son chemin et comment être accepté sans se renier. Chimène vient de loin avec comme seules armes l’envie et le désir de découvrir le merveilleux du monde.

Par la troupe théâtrale parisienne itinérante » la passerelle « . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10

Place Général de Gaulle

Pomérols 34810 Hérault Occitanie

L’événement SOIREE THEATRE CHACUN SON TOUR Pomérols a été mis à jour le 2024-02-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE