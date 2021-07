Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Soirée théâtre : Boire, fumer et conduire vite Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Soirée théâtre : Boire, fumer et conduire vite Istres, 10 août 2021-10 août 2021, Istres. Soirée théâtre : Boire, fumer et conduire vite 2021-08-10 21:00:00 – 2021-08-10 Complexe sportif le podium Chemin De capeau

Istres Bouches-du-Rhône Le soir du nouvel, 3 personnes sont retenues dans la salle de garde à vue d’un commissariat … Un huis clos drôle et infernal qui vous surprendra à coup sûr ! Comédie de Philippe Lellouche avec la compagnie Nouvel Acte Le soir du nouvel, 3 personnes sont retenues dans la salle de garde à vue d’un commissariat … Un huis clos drôle et infernal qui vous surprendra à coup sûr ! dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Étiquettes évènement : Autres Lieu Istres Adresse Complexe sportif le podium Chemin De capeau Ville Istres lieuville 43.50791#4.96759