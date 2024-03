Soirée Théâtre Barbirey-sur-Ouche, vendredi 22 mars 2024.

Soirée Théâtre Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or

Sexy un jour, sexy toujours… à Vérone.

Elles se tartinent, elles mangent, rêvent de chevelures qui se balancent, se moquent d’elles même.

Elles croient au grand amour, ou pas, elles chantent et se souviennent.

La guitare, témoin de leur histoire, les accompagne, Vérone n’est pas loin…

Eléonore, Pénélope et Adélaïde ont 60 ans… et alors ? 8 8 EUR.

Salle des fêtes

Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté farandouche@gmail.com

