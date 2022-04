Soirée théâtre avec le ROC Foot Rochechouart, 30 avril 2022, Rochechouart.

Soirée théâtre avec le ROC Foot Rochechouart

2022-04-30 – 2022-04-30

Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart

A 20h00. Tarifs : 8€ pour les adultes et 5€ pour les -13 ans. Ouvert à tous. Réservation obligatoire par téléphone entre 18h et 20h ou bien par SMS en indiquant nom-prénom et nombre réservations.

Organisée par le ROC Foot de Rochechouart.

Fort du succès il y a 2 ans de leur pièce “Même les cons ont droit au bonheur” qui avait enthousiasmée plus de 250 spectateurs à la Maison du Temps Libre, la troupe “Au Bonheur des Planches” est de retour avec leur nouveau succès “Mon colocataire est une garce”. Une histoire décapante où les répliques mémorables fusent dans un face à face bien huilé. Fous rires garantis pour un moment délicieux !

