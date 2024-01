SOIRÉE THÉÂTRE AVEC LE GRENIER VIVE LES MARIÉS rue de la mairie Arches, samedi 17 février 2024.

Samedi

AVIS AUX AMATEURS ET AMATRICES DE THÉÂTRE

à vos agendas !

L’APE d Arches vous propose une soirée théâtre avec la troupe Le Grenier de La Baffe Mossoux

Ouverture des portes à 20h

La troupe théâtrale Le Grenier présente une comédie en 2 actes de Jérôme VUITTENEZ organisé par l’association des parents d’élèves.

« Chez un curé de campagne sans prétention, deux jeunes femmes se présentent en vue d’obtenir le sacrement du mariage. Mais l’église n’est pas prête à consentir cette union, surtout lorsqu’une bigote du village et l’évêque lui-même s’invitent à la cérémonie.

Sujet à un habile chantage, le curé consent à marier les deux femmes, mais comme l’évêque est présent, il doit le faire en catimini, sous les yeux de l’évêque mais sans qu’il s’en aperçoive. Il utilise pour cela son fidèle et dévoué enfant de choeur qu’il fait passer pour le mari. »Tout public

8 EUR.

rue de la mairie Salle des fêtes

Arches 88380 Vosges Grand Est

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 22:00:00



