Soirée Théâtre avec la Compagnie Yakka Podensac, 20 novembre 2021, Podensac.

Soirée Théâtre avec la Compagnie Yakka Salle du Sporting All. Georges Montel Podensac

2021-11-20 20:30:00 – 2021-11-20 22:00:00 Salle du Sporting All. Georges Montel

Podensac 33720

EUR 10 la compagnie de théâtre francophone Yakka vous propose le spectacle «Debout-payé».

Une invitation à plonger dans l’univers drôle et corrosif de deux vigiles africains qui brossent un portrait de la société de consommation française.

Le récit se déroule avec en toile de fond l’histoire de l’immigration des années soixante à nos jours.

À travers leurs regards singuliers, partagez le quotidien de ces hommes de l’ombre des «grands magasins».

« Debout-Payé » tiré du roman éponyme d’Armand Gauz ,est un chant en l’honneur d’une famille où, de père en fils, on devient vigile à Paris, en l’honneur d’une mère et plus globalement en l’honneur de la communauté africaine à Paris, avec ses travers, ses souffrances et ses différences. C’est aussi l’histoire politique d’un immigré et du regard qu’il porte sur la France.

la compagnie de théâtre francophone Yakka vous propose le spectacle «Debout-payé».

Une invitation à plonger dans l’univers drôle et corrosif de deux vigiles africains qui brossent un portrait de la société de consommation française.

Le récit se déroule avec en toile de fond l’histoire de l’immigration des années soixante à nos jours.

À travers leurs regards singuliers, partagez le quotidien de ces hommes de l’ombre des «grands magasins».

« Debout-Payé » tiré du roman éponyme d’Armand Gauz ,est un chant en l’honneur d’une famille où, de père en fils, on devient vigile à Paris, en l’honneur d’une mère et plus globalement en l’honneur de la communauté africaine à Paris, avec ses travers, ses souffrances et ses différences. C’est aussi l’histoire politique d’un immigré et du regard qu’il porte sur la France.

la compagnie de théâtre francophone Yakka vous propose le spectacle «Debout-payé».

Une invitation à plonger dans l’univers drôle et corrosif de deux vigiles africains qui brossent un portrait de la société de consommation française.

Le récit se déroule avec en toile de fond l’histoire de l’immigration des années soixante à nos jours.

À travers leurs regards singuliers, partagez le quotidien de ces hommes de l’ombre des «grands magasins».

« Debout-Payé » tiré du roman éponyme d’Armand Gauz ,est un chant en l’honneur d’une famille où, de père en fils, on devient vigile à Paris, en l’honneur d’une mère et plus globalement en l’honneur de la communauté africaine à Paris, avec ses travers, ses souffrances et ses différences. C’est aussi l’histoire politique d’un immigré et du regard qu’il porte sur la France.

mairie de Podensac

Salle du Sporting All. Georges Montel Podensac

dernière mise à jour : 2021-10-29 par