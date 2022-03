SOIRÉE THÉÂTRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON Ruaudin Ruaudin Catégories d’évènement: Ruaudin

Sarthe

SOIRÉE THÉÂTRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON Ruaudin, 19 mars 2022, Ruaudin. SOIRÉE THÉÂTRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON Ruaudin

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19 23:00:00

Ruaudin Sarthe Ruaudin -8 EUR Le comité des fetes et loisirs de Ruaudin vous propose une représentation de la troupe des “bolides de Mulsanne” avec la pièce “Elise et moi”. ( comédie de Viviane Tardivel) Soirée théâtre au profit du Téléthon cfl.ruaudin@gmail.com Le comité des fetes et loisirs de Ruaudin vous propose une représentation de la troupe des “bolides de Mulsanne” avec la pièce “Elise et moi”. ( comédie de Viviane Tardivel) Ruaudin

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Ruaudin, Sarthe Autres Lieu Ruaudin Adresse Ville Ruaudin lieuville Ruaudin Departement Sarthe

Ruaudin Ruaudin Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ruaudin/

SOIRÉE THÉÂTRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON Ruaudin 2022-03-19 was last modified: by SOIRÉE THÉÂTRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON Ruaudin Ruaudin 19 mars 2022 Ruaudin sarthe

Ruaudin Sarthe