2023-03-01 19:00:00 – 2023-03-01 22:00:00

Haut-Rhin Wihr-au-Val EUR Rendez-vous pour une soirée théâtrale au domaine : Les Ardentes, court-circuit de la Comédie de Colmar Assistez à une pièce de forme très légère, portée par un ou deux comédiens de la jeune troupe de la Comédie de Colmar. La représentation sera suivie d’un échange autour d’un verre. Les Ardentes est un chassé-croisé entre deux gardiens de musée chargés de surveiller la même œuvre christique : le fameux Retable d’Issenheim exposé au Musée Unterlinden. L’un l’aime tellement qu’il en est presque fanatique, l’autre en a tellement peur qu’il s’en rend quasiment malade. Les deux ont néanmoins une chose en commun : ils s’en approchent de trop près et cela n’est pas sans conséquence.

À partir d’improvisations et d’écritures de plateau, les comédiens de la jeune troupe se penchent sur leur rapport au « chef-d’œuvre » et imaginent, en arrêtant leur regard sur un tableau chargé d’histoire, comment jeu théâtral, art pictural et Histoire peuvent se croiser. • Spectacle d’une durée d’une heure environ

• Dégustation de deux vins du domaine accompagnés de kougelhopf

• BONUS : l’opportunité d’acheter une contremarque à 11 euros, soit un billet à prix demi-tarif pour venir voir ensuite un autre spectacle de la Comédie de Colmar (au lieu de 22 euros plein tarif).

+33 3 89 71 03 96

