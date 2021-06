Albi L'Athanor Albi, Tarn Soirée théâtre : ateliers de THEATRE ET D’IMPRO THEATRE, enfants, jeunes et adultes L’Athanor Albi Catégories d’évènement: Albi

du jeudi 1 juillet au samedi 3 juillet à L'Athanor

Au programme : Jeudi 1 juillet : Soirée théâtre multi générations C’est une soirée dédiée au théâtre et à l’humour avec une création et du théâtre d’impro. Une soirée riche en découverte pour bien commencer les festivités théâtrales ! Vous pouvez ainsi venir profiter des spectacles : Du groupe des 12/16 ans accompagnés par Sophie Antelme. Du groupe de théâtre impro jeunes accompagné par Sophie Antelme. Des groupes des 10/13 ans et des 10/15 ans accompagnés par Guillaume Cuq et Guillemette de la Vernhe. Du groupe adulte accompagné par Guillaume Cuq. De la compagnie des IMPROVISATORS accompagnée Sophie Antelme. Vendredi 2 juillet : Soirée théâtre enfants Rendez-vous à 19h pour découvrir le spectacle issu de l’atelier théâtre enfant 9/10 ans conduit par Guillemette de la Vernhe ! La pratique du théâtre permet à l’enfant de s’épanouir par le biais du jeu, de développer son imagination, dont il se servira pour la construction de personnages ou pour l’élaboration d’histoires. Les bases de ce travail s’effectuent en plusieurs parties : le corps, la voix, l’espace, le texte. Ainsi Yanis, Emi, Léa, Moira, Arthur, Aurore, Thomas, Léandre, Louisa, Anaïs et Selma vont vous présenter, dans des conditions techniques professionnelles, un spectacle mis en scène par Guillemette de La Vernhe, artiste professionnelle investie dans La Clique Companie. Samedi 3 juillet : Soirée théâtre jeunes & adultes Pour cette soirée de clôture d’une semaine riche en propositions, c’est deux spectacles qui vous sont proposés à l’Athanor : De 19h30 à 20h : spectacle de l’atelier théâtre adulte conduit par Marion Combes “Le liseron bavard” De 20h15 à 21h15 : Le groupe de théâtre 15/18 ans conduit par Guillemette de la Vernhe vous présentera « à chacun son serpent » / « petits spectacles » de Boris Vian : « Boris Vian s’est beaucoup préoccupé de la genèse qu’est la naissance d’Adam et Ève. C’est par pur désœuvrement que ces deux là finiront par désobéir au père Éternel, en découvrant à quoi servent ces drôles de bidules dont ils ont été dotés ! » Organisé par la MJC pour sa fin de saison L’Athanor Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

