Drme EUR 10 10 Venez participer pour une belle et bonne cause.

En effet la recette des entrées du dimanche sera versée au profit d’Elio,

5 ans, d’Alixan.

Atteint d’une septicémie suite à une méningite, Elio et ses parents ont régulièrement besoin d’aides médicales. agnesoullier@hotmail.fr +33 6 24 17 21 66 https://amicaledebonlieu.jimdofree.com/ Châteauneuf-sur-Isère

