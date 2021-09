Seulline Seulline Calvados, Seulline Soirée Théâtre à Saint Georges d’Aunay Seulline Seulline Catégories d’évènement: Calvados

Soirée Théâtre à Saint Georges d'Aunay 2021-10-08 20:30:00 – 2021-10-08 Salle communale Saint-Georges-d'Aunay

Seulline Calvados Seulline “Tribunaux rustiques”

Les Tourneboules théâtralisent cinq (ou six) contes de Maupassant, qui égratignent la justice rurale du XIXe siècle en Normandie.

Sans réservation. Durée 95 min. “Tribunaux rustiques”

Sans réservation. Durée 95 min. b.c.moreaux@orange.fr +33 2 31 77 18 82 “Tribunaux rustiques”

©Pixabay-igorovsyannykov dernière mise à jour : 2021-09-17 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Seulline Autres Lieu Seulline Adresse Salle communale Saint-Georges-d'Aunay Ville Seulline lieuville 49.03713#-0.68107