Soirée Théatre à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 24 janvier 2023, Les Monts d'Aunay Les Monts d'Aunay.

Soirée Théatre à Aunay-sur-Odon

Aunay-sur-Odon Route de Condé Salle des Fêtes Les Monts d’Aunay Calvados Route de Condé Aunay-sur-Odon

2023-01-24 – 2023-01-24

Route de Condé Aunay-sur-Odon

Les Monts d’Aunay

Calvados

Les Monts d’Aunay

Une jeunesse allemande libre ou soumise au IIIème Reich… L’histoire émouvante de jeunes swingeurs passionnés de jazz à Hambourg en 1938.

Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour sa passion clandestine : le swing ! Il refuse de s’engager dans les Jeunesses Hitlériennes. Il savoure avec passion cette musique de » dégénéré » qui ulcère les nazis. Il découvre avec jubilation cette liberté de ton et de moeurs.

Tout bascule le jour où les Jeunesses Hitlériennes deviennent obligatoires. Richard pense dans un premier temps pouvoir berner les nazis… la réalité va le rattraper. Il va devoir faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie…

A partir de 12 ans – Durée 1h20

Coup de Cœur Festival d’Avignon

Dauphiné Libéré : « On se laisse emporter et on rêve de liberté.»

« Le message est fort, l’émotion emplit l’espace. ****» La Provence

« Magistral, quelle performance ! À voir absolument c’est du très beau théâtre.» RegArts

« Captivé… Bouleversé… Bravo !» Le Suricate Magazine

« Whaou c’est fort ! Jimmy Daumas est incroyable.» Classique en Provence

« Magnifique énergie vitale… donne de l’ampleur au texte et au contexte.» Théatrorama

« Texte très fort, sans concession, il touche au plus profond.» Vivantmag

« A ne pas manquer.» La Dépêche

« Une pièce très forte.» Sud-Ouest

Une jeunesse allemande libre ou soumise au IIIème Reich… L’histoire émouvante de jeunes swingeurs passionnés de jazz à Hambourg en 1938.

Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour sa passion clandestine : le swing ! Il refuse de s’engager dans les Jeunesses Hitlériennes. Il savoure avec passion cette musique de » dégénéré » qui ulcère les nazis. Il découvre avec jubilation cette liberté de ton et de moeurs.

Tout bascule le jour où les Jeunesses Hitlériennes deviennent obligatoires. Richard pense dans un premier temps pouvoir berner les nazis… la réalité va le rattraper. Il va devoir faire un choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie…

A partir de 12 ans – Durée 1h20

Coup de Cœur Festival d’Avignon

Dauphiné Libéré : « On se laisse emporter et on rêve de liberté.»

« Le message est fort, l’émotion emplit l’espace. ****» La Provence

« Magistral, quelle performance ! À voir absolument c’est du très beau théâtre.» RegArts

« Captivé… Bouleversé… Bravo !» Le Suricate Magazine

« Whaou c’est fort ! Jimmy Daumas est incroyable.» Classique en Provence

« Magnifique énergie vitale… donne de l’ampleur au texte et au contexte.» Théatrorama

« Texte très fort, sans concession, il touche au plus profond.» Vivantmag

« A ne pas manquer.» La Dépêche

« Une pièce très forte.» Sud-Ouest

SWING Heil

Route de Condé Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay

dernière mise à jour : 2022-12-13 par