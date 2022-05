Soirée thèâtre à Anglars Almost Charlotte Anglars, 31 juillet 2022, Anglars.

Soirée thèâtre à Anglars Almost Charlotte Anglars

2022-07-31 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-31

Anglars Lot Anglars

Spectacle prévu à 19h00; durée 1 heure tEcole d’ANGLARS (dans la cour ; repli en salle en cas d’intempérie)

Almost Charlotte, par la compagnie Fleet of feet (théâtre, danse, musique) t Elles sont deux sur le plateau, deux corps qui s’emparent de l’espace de jeu pour raconter l’histoire d’une femme, Charlotte, qui se retrouve enfermée et isolée, seule face à ses souvenirs, ses envies, les craintes qui la hantent et qui façonnent son récit. Ce spectacle puise son origine dans les écrits et fictions autobiographiques de Zelda Fitzgerald, Jane Avril, Janet Frame, Charlotte Perkins…des femmes qui ont vécu des expériences d’enfermement, voire d’internement en asile psychiatrique, pour avoir défié les normes et les attentes de la société. A la croisée des chemins entre théâtre, danse et musique, et toujours dans une recherche poétique, ce spectacle fait entendre des histoires de ces femmes, et laisse entrevoir les rouages parfois absurdes et destructeurs d’un système patriarcal dont nous sommes les héritiers.

alcloquier@zaclys.net +33 5 65 10 66 03

Spectacle prévu à 19h00; durée 1 heure tEcole d’ANGLARS (dans la cour ; repli en salle en cas d’intempérie)

photo du spectacle réalisée par Michel Weber membre de l’association

Anglars

dernière mise à jour : 2022-05-13 par OT Lacapelle Marival