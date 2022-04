Soirée théâtre : “14 juillet à la maison de retraite” Olemps Olemps Catégorie d’évènement: Olemps

Soirée théâtre : “14 juillet à la maison de retraite” Olemps, 7 mai 2022, Olemps. Soirée théâtre : “14 juillet à la maison de retraite” Olemps

2022-05-07 – 2022-05-07

Olemps Aveyron EUR Olemps Une directrice de maison de retraite rentre prématurément dans son établissement. Elle s’aperçoit que les membres de son personnel ont pris des “initiatives” durant son absence de quelques jours ! Fou-rire assuré pour les spectateurs devant la stupéfaction de la découverte du bouleversement qui s’est opéré au sein de la Maison de Retraite. Soirée théâtre : la troupe La Cazelle aux Rires vous présente la pièce “14 juillet à la maison de retraite”, samedi 7 mai 2022 à 20h30, salle 7-77 à Olemps communication@olemps.fr https://www.olemps.fr/ Une directrice de maison de retraite rentre prématurément dans son établissement. Elle s’aperçoit que les membres de son personnel ont pris des “initiatives” durant son absence de quelques jours ! Fou-rire assuré pour les spectateurs devant la stupéfaction de la découverte du bouleversement qui s’est opéré au sein de la Maison de Retraite. OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

Olemps

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND RODEZ

Détails Catégorie d’évènement: Olemps Autres Lieu Olemps Adresse Ville Olemps lieuville Olemps

Olemps Olemps https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olemps/

Soirée théâtre : “14 juillet à la maison de retraite” Olemps 2022-05-07 was last modified: by Soirée théâtre : “14 juillet à la maison de retraite” Olemps Olemps 7 mai 2022

Olemps