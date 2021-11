Saasenheim Saasenheim Bas-Rhin, Saasenheim Soirée théâtrale Saasenheim Saasenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saasenheim

Soirée théâtrale Saasenheim, 14 janvier 2022, Saasenheim. Soirée théâtrale Saasenheim

2022-01-14 20:00:00 – 2022-01-28 23:00:00

Saasenheim Bas-Rhin Saasenheim EUR La troupe théâtrale de l’amicale des sapeurs-pompiers de Saasenheim vous propose une pièce de André Ziegler en 3 actes « ALLES UM S’GALD ». Réservation obligatoire. +33 3 88 85 25 41 La troupe théâtrale de l’amicale des sapeurs-pompiers de Saasenheim vous propose une pièce de André Ziegler en 3 actes « ALLES UM S’GALD ». Réservation obligatoire. Saasenheim

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saasenheim Autres Lieu Saasenheim Adresse Ville Saasenheim lieuville Saasenheim