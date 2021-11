Mussig Mussig Bas-Rhin, Mussig Soirée théâtrale Mussig Mussig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mussig Bas-Rhin Mussig EUR Titre de la pièce : « Une femme idéale », jouée par la Kompagnie du Parapluie de Sélestat et mise en scène par Frédéric Ries. Petite restauration sur place, ouverture de la salle à partir de 19h, début de la pièce à 20h30. Pièce de théâtre à la salle des fêtes +33 6 83 21 90 89 Titre de la pièce : « Une femme idéale », jouée par la Kompagnie du Parapluie de Sélestat et mise en scène par Frédéric Ries. Petite restauration sur place, ouverture de la salle à partir de 19h, début de la pièce à 20h30. Mussig

