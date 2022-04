Soirée théâtrale Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Soirée théâtrale Marignane, 6 mai 2022, Marignane. Soirée théâtrale Théâtre Molière 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

2022-05-06 – 2022-05-06 Théâtre Molière 53 – 55 avenue Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône Pour la première fois à Marignane : La Compagnie Nicol-David !

Un spectacle à ne pas manquer ! Les comédiens sont époustouflants en jouant plusieurs rôles.

Rires garantis ! L’association “La boîte à surprises” vous invite à partager un agréable moment avec la Compagnie Nicol-David du saussetois Eric Nicol, artiste aux multiples talents. Au programme, la pièce “Ich liebe dich”.



Vous êtes attendus très nombreux. Pour la première fois à Marignane : La Compagnie Nicol-David !

Un spectacle à ne pas manquer ! Les comédiens sont époustouflants en jouant plusieurs rôles.

Rires garantis ! Théâtre Molière 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2022-03-24 par Office de Tourisme de Marignane

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marignane Autres Lieu Marignane Adresse Théâtre Molière 53 - 55 avenue Jean Mermoz Ville Marignane lieuville Théâtre Molière 53 - 55 avenue Jean Mermoz Marignane Departement Bouches-du-Rhône

Marignane Marignane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignane/

Soirée théâtrale Marignane 2022-05-06 was last modified: by Soirée théâtrale Marignane Marignane 6 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marignane

Marignane Bouches-du-Rhône