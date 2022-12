Soirée théâtrale Friesenheim Friesenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin La troupe de Rhinau interprète en alsacien, une pièce en trois acte « Wen d’Katz verreist » de Beate Irmisch adaptée en alsacien par Marcel Sifferlin.

Petite restauration et buvette.

+33 6 95 80 78 77

