2022-03-19

8 EUR L'association La Pétanque Andresienne vous invite à une soirée théâtrale à la Salle des Fêtes de Saint-André-du-Bois. Au programme : "Et Vive l'Empereur !", une comédie de Frédéric Wickel mise en scène par Jean-Claude Palissat-Bégarie.

