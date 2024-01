Soirée théâtrale du Lions club de Beaugency Val de Loire avec les Ephémères Espace culturel de La Cerisaie, Tavers Tavers, samedi 17 février 2024.

Soirée théâtrale du Lions club de Beaugency Val de Loire avec les Ephémères Soirée théâtrale du Lions Club de Beaugency Val de Loire au profit de l’association Les Tourne Sols Samedi 17 février, 20h00 Espace culturel de La Cerisaie, Tavers Adulte (+ 12 ans) 8 €

Le Lions club de Beaugency Val de Loire organise une soirée théâtrale au profit de l’association Les Tourne Sols

Cette jeune association locale a pour objectif d’aider des jeunes (14 à 25 ans) à retrouver une vie normale après des troubles psychiatriques allant du trouble d’adaptation aux problèmes de santé physique et mentale.

Cette aide se fait au travers de la création artistique et d’un travail en groupe d’une dizaine de jeunes sur environ 6 mois.

Cette démarche existe au Québec depuis 2009 et il s’agit ici d’une première expérience en France.

