Soirée Théâtrale – Coquin de sort Voujeaucourt Voujeaucourt Catégories d’évènement: Doubs

Voujeaucourt

Soirée Théâtrale – Coquin de sort Voujeaucourt, 8 octobre 2022, Voujeaucourt. Soirée Théâtrale – Coquin de sort

Concert sur les Chansons Française des Année 60 Voujeaucourt Doubs

2022-10-08 20:30:00 – 2022-10-08 18:00:00 Voujeaucourt

Doubs Voujeaucourt L’Union des Sociétés de Voujeaucourt vous donne rendez-vous le 8 octobre 2022 à 20h30 pour une soirée musicale avec le le Concert sur les Chansons Française des Année 60. Adulte 15€ – Enfants moins de 12 ans 4€ – Renseignements 03.81.93.86.62 usv25420@gmail.com +33 3 81 93 86 62 Voujeaucourt

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Voujeaucourt Autres Lieu Voujeaucourt Adresse Concert sur les Chansons Française des Année 60 Voujeaucourt Doubs Ville Voujeaucourt lieuville Voujeaucourt Departement Doubs

Voujeaucourt Voujeaucourt Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voujeaucourt/

Soirée Théâtrale – Coquin de sort Voujeaucourt 2022-10-08 was last modified: by Soirée Théâtrale – Coquin de sort Voujeaucourt Voujeaucourt 8 octobre 2022 Concert sur les Chansons Française des Année 60 Voujeaucourt Doubs Doubs Voujeaucourt

Voujeaucourt Doubs