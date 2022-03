Soirée théâtrale Chien, Femme Homme Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre Catégories d’évènement: Allier

Jaligny-sur-Besbre

Soirée théâtrale Chien, Femme Homme Jaligny-sur-Besbre, 2 avril 2022, Jaligny-sur-Besbre. Soirée théâtrale Chien, Femme Homme Impasse de la Bertranne Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre

2022-04-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-02 22:00:00 22:00:00 Impasse de la Bertranne Espace de la Bertranne

Jaligny-sur-Besbre Allier Jaligny-sur-Besbre Pièce de théâtre proposée par le Théâtre des Ilets de Montluçon en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Allier et la médiathèque communautaire les Pieds dans l’Eau à Jaligny.

Spectacle dès 14 ans, entrée gratuite. poleculturel@interco-abl.fr +33 4 70 35 68 79 Impasse de la Bertranne Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

Détails Catégories d’évènement: Allier, Jaligny-sur-Besbre Autres Lieu Jaligny-sur-Besbre Adresse Impasse de la Bertranne Espace de la Bertranne Ville Jaligny-sur-Besbre lieuville Impasse de la Bertranne Espace de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Departement Allier

Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jaligny-sur-besbre/

Soirée théâtrale Chien, Femme Homme Jaligny-sur-Besbre 2022-04-02 was last modified: by Soirée théâtrale Chien, Femme Homme Jaligny-sur-Besbre Jaligny-sur-Besbre 2 avril 2022 Allier Jaligny-sur-Besbre

Jaligny-sur-Besbre Allier