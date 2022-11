SOIRÉE THÉÂTRALE – 50 ANS DU PRIX NOBEL DE HEINRICH BÖLL Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

SOIRÉE THÉÂTRALE – 50 ANS DU PRIX NOBEL DE HEINRICH BÖLL Nancy, 6 décembre 2022, Nancy. SOIRÉE THÉÂTRALE – 50 ANS DU PRIX NOBEL DE HEINRICH BÖLL

39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

2022-12-06 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-06 21:00:00 21:00:00 Nancy

Meurthe-et-Moselle Nancy Lecture scénique en musique et en dessin par le collectif Schwarzbrotgold Heinrich Böll (1917-1985), est considéré comme l’un des plus grands auteurs allemands de l’après-guerre. Prix Nobel de Littérature en 1972, son œuvre a contribué au renouveau de la littérature allemande et résonne encore aujourd’hui. L’année 2022 marque les 50 ans de ce Prix. Pour poursuivre l’héritage de ce grand intellectuel engagé pour la liberté de pensée et pour l’art et la culture, le collectif franco-allemand Schwarzbrotgold, vous propose, avec le Fondation Heinrich Böll et le Goethe-Institut, une soirée théâtrale autour de plusieurs « histoires courtes » de Heinrich Böll inédites en France. Une soirée pour faire résonner sur scène, en musique et en dessin les mots et la pensée de Heinrich Böll dans le contexte d’aujourd’hui. L‘événement se tiendra en français et (partiellement) en allemand au Goethe-Institut Nancy 39 Rue de la Ravinelle, 54000 Nancy L’inscription préalable est gratuite mais obligatoire. +33 3 83 35 44 36 https://calendar.boell.de/fr/event/soiree-theatrale-50-ans-du-prix-nobel-de-heinrich-boll (c) Toni richter / Goethe Institut

Nancy

dernière mise à jour : 2022-11-24 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Ville Nancy lieuville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

SOIRÉE THÉÂTRALE – 50 ANS DU PRIX NOBEL DE HEINRICH BÖLL Nancy 2022-12-06 was last modified: by SOIRÉE THÉÂTRALE – 50 ANS DU PRIX NOBEL DE HEINRICH BÖLL Nancy Nancy 6 décembre 2022 39 rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle