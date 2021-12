Bois de Nèfles Bibliothèque du Bois de Nefles Bois de Nèfles Soirée théâtral au Bois de Nèfles Bibliothèque du Bois de Nefles Bois de Nèfles Catégorie d’évènement: Bois de Nèfles

Soirée théâtral au Bois de Nèfles Bibliothèque du Bois de Nefles, 22 janvier 2022, Bois de Nèfles. Soirée théâtral au Bois de Nèfles

Bibliothèque du Bois de Nefles, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00 Spectacle de théâtre autour de l’amour Bibliothèque du Bois de Nefles Rue de l’Eglise 97411 Bois de Nèfles Bois de Nèfles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bois de Nèfles Autres Lieu Bibliothèque du Bois de Nefles Adresse Rue de l'Eglise 97411 Bois de Nèfles Ville Bois de Nèfles lieuville Bibliothèque du Bois de Nefles Bois de Nèfles