SOIRÉE THANKSGIVING À LA VALISE À CHEVAL Mézières-sur-Ponthouin, 27 novembre 2021, Mézières-sur-Ponthouin.

2021-11-27 20:00:00 – 2021-11-27 24:00:00

Mézières-sur-Ponthouin Sarthe Mézières-sur-Ponthouin EUR 27 27 Repas traditionnelle et animation musicale avec la chanteuse Dame de Caro.

Au menu :

Cocktail maison

Velouté de patate douce

Roulé de dinde au cheddar

Tarte à la citrouille

Tarif : 27€ par personne

