Soirée Terroirs à La Meunerie La Meunerie Arles, vendredi 22 mars 2024.

Soirée Terroirs le Vendredi 22 mars 2024 à 19h30 au Restaurant La Meunerie

MENU à 30€ avec une boisson offerte !



Nous vous proposons de (re)découvrir la richesse de nos Terroirs à l’occasion d’un Cocktail Dînatoire au Restaurant La Meunerie !



ENTRE ALPILLES CRAU & CAMARGUE •



Le Chef vous concocte des préparations 100% local !



Les producteurs se déplacent pour témoigner leur passion du métier !

-Huiles et Olives Vallée des Baux de Provence AOP

-Agneau de Sisteron IGP & Label Rouge

-Vins AOP Les Baux-de-Provence

-Riz de Camargue IGP

-Foin de Crau AOP

-Taureau de Camargue AOP



Connaissez-vous nos Terroirs ?

On vous teste avec un QUIZ et des lots à gagner !



AOP et IGP sont des qualifications pour conserver et protéger le patrimoine agricole français. Ces labels vous garantissent la provenance, la qualité et le savoir-faire local respectant l’histoire du produit fini.

RESERVEZ VOTRE TABLE PAR TELEPHONE 04.86.63.44.94 ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22

La Meunerie Allée Du colonel Beltrame

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Contact@la-meunerie.fr

