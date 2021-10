Reims Reims Marne, Reims Soirée Terroir & Dégustation “Cafés” Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne C’est avec beaucoup plaisir que le Studio PASTEL souhaite vous faire découvrir le torréfacteur Cafés Miguel. Cafés Miguel, c’est une histoire de café et de famille. Récoltants exportateurs de cafés puis torréfacteurs, ils se sont installés à Champfleury en 2002. Leur métier consiste à révéler les gouts et les originalités de chaque café en fonction de son origine, du terroir et de tous les attributs que nous connaissons pour donner en tasse le meilleur du café. Ce travail est réalisé à travers la torréfaction qui reste chez nous un art et un artisanat. Il sera ainsi dévoilé comment sont récoltés et comment sont transformés les cafés, puis vous découvrirez à leur côté un café, le café d’Indonésie – Bali. compagnie.pastel@gmail.com +33 3 26 09 52 54 https://www.studiopastel.fr/ Studio PASTEL 6 Rue de l’Écu Reims

