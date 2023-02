Soirée : TERRE DE METAL Sélestat Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin EUR Zone51 lance un appel à candidature offrant la possibilité à des artistes ou des groupes dans l’esthétique métal de participer à l’opération TERRE DE METAL portée par le réseau Grabuge. Six groupes seront sélectionnés pour se produire en live le vendredi 10 mars 2023 à la soirée TERRE DE METAL – 100% scène locale – et un groupe sera sélectionné pour bénéficier de 2 journées de résidence les samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 aux Tanzmatten à Sélestat. Ouverture des portes à 19h et concerts à partir de 19h30. L’association ZONE51 propose à 6 groupes locaux dans l’esthétique métal de prendre possession de la scène des Tanzmatten Sélestat

